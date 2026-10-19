В Кении после смерти бывшего лидера оппозиции Раилы Одинги продолжается соперничество за его электорат в прибрежном регионе. За поддержку избирателей борются партия Orange Democratic Movement (ODM), Wiper, Объединённый демократический альянс (UDA) президента Уильяма Руто и новые региональные политические силы. На президентских выборах 2022 года Одинга получил значительную поддержку на побережье, которое было одним из опорных регионов его коалиции.

ODM заявляет о сохранении поддержки

Губернатор Момбасы Абдулсвамад Нассир заявил, что ODM остаётся естественным политическим домом для сторонников Одинги. По его словам, окончательное решение примут избиратели, а выход отдельных политиков из партии не означает потери её базы поддержки.

Нассир также поддержал претензии бывшего губернатора Момбасы Хассана Джохо на политическое наследие Одинги. Джохо сейчас занимает должность секретаря Кабинета министров Кении по вопросам горнодобывающей промышленности, голубой экономики и морских дел. На встрече активистов ODM в Кисауні в Момбасе он призвал сторонников защищать партию от конкурентов и заявил о намерении активизировать работу на местах.

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UDA и Wiper усиливают работу в регионе

Как сообщает Nation Kenya, UDA усиливает активность на побережье, где одной из ключевых фигур является генеральный секретарь партии Хассан Омар. Он планирует баллотироваться на должность губернатора Момбасы и заявляет об идейной близости к Одинге. Во время недавней поездки на побережье Руто призвал UDA и ODM прекратить публичные споры, напомнив об их сотрудничестве в правительстве широкого представительства.

Лидер Wiper Калонзо Мусьйока во время августовской поездки в регион заявил, что его партия готова заменить ODM в качестве главной оппозиционной силы на побережье. Wiper рассчитывает, в частности, на поддержку избирателей из общины камба, которые были важной частью коалиции Одинги.

На политическую ситуацию также влияют меньшие партии. Бывший депутат парламента от Ньяли Авити Боло заявил, что ни один политик не сможет единолично унаследовать избирательную базу Одинги. Партия Jubilee также объявила о намерении выдвинуть кандидатов на все выборные должности в регионе на выборах 2027 года. Издание отмечает, что результат борьбы будет зависеть от местной организации партий, подбора кандидатов, союзов и решений избирателей в различных округах и общинах.

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