Sąd karny w Algierii 18 października 2026 roku skazał dwóch mężczyzn na karę śmierci za nielegalny import i sprzedaż 144 kg syntetycznych narkotyków — około 235 tys. tabletek ecstasy. Jest to drugi w ciągu dwóch tygodni wyrok śmierci wydany w kraju na podstawie ustawy o zwalczaniu handlu narkotykami, uchwalonej w lipcu 2025 roku, podaje The Rio Times.

Okoliczności sprawy

Według algierskiego radia państwowego i gazety Echorouk sąd pierwszej instancji w Dar El Beida rozpatrywał sprawę ośmiu uczestników siatki. Prokuratura żądała kary śmierci dla wszystkich oskarżonych. Pozostali oskarżeni zostali skazani na kary od 10 lat pozbawienia wolności lub uniewinnieni.

Zarzuty dotyczyły importu, transportu, przechowywania i sprzedaży substancji psychotropowych oraz syntetycznych w ramach transnarodowej zorganizowanej grupy. Dwóch skazanych sądzono również za pranie pieniędzy i poważny przemyt, który według oskarżenia zagrażał zdrowiu publicznemu.

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Śledztwo rozpoczęło się po tym, jak 11 sierpnia 2025 roku policja zatrzymała w pobliżu lasu Dekar w dzielnicy Dely Ibrahim samochód Seat Ateca z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. Funkcjonariusze znaleźli w aucie 4 965 tabletek ecstasy. Podczas dalszego przeszukania w dzielnicy Cheraga, jak podał Echorouk, skonfiskowano 48 pakunków z 140,6 kg ecstasy, 430 g kokainy i 13,07 mln algierskich dinarów w gotówce.

Drugi wyrok na podstawie nowej ustawy

5 października ten sam sąd skazał na śmierć dziewięć osób, w tym sześć zaocznie. Tamta sprawa dotyczyła 113 kg kokainy i ponad 225 tys. tabletek pregabaliny.

Ustawa nr 25-03 z 1 lipca 2025 roku przewiduje karę śmierci za nielegalny handel narkotykami na dużą skalę. Jednocześnie Algieria utrzymuje moratorium na wykonywanie wyroków śmierci od 1993 roku. Skazani w sprawie dotyczącej ecstasy mogą odwołać się od decyzji sądu pierwszej instancji.

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