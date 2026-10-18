在韩国，五家最大商业银行的负责人被作为证人传唤，参加对金融监督院活动的议会审计。周一，他们将回答有关一系列网络攻击的问题，这些攻击导致客户和员工的个人数据泄露。据《韩国先驱报》报道。

国会政务委员会于10月8日批准传唤KB国民银行负责人李焕柱、新韩银行负责人郑相赫、韩亚银行负责人李昊成、友利银行负责人郑振完以及NH农协银行负责人姜泰英。

泄露规模

已披露的最大泄露事件发生在新韩银行，约有2.5万名客户受到影响。KB国民银行的数据泄露波及119人，其中包括99名客户和20名员工。韩亚银行有89名客户受到影响。

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友利银行和NH农协银行也遭受了类似攻击，但这些事件中未发生数据泄露。这是自2022年以来首次，韩国五家领先银行的负责人均被传唤参加议会审计。当时审查的事项是资金侵吞和内部控制问题。

信息安全支出

新韩银行的信息安全支出可能成为听证会的另一项议题。根据反对党国民力量党议员朴大出公布的金融监督院数据，该行今年为此预算了405.9亿韩元，即3050万美元。这比一年前减少了10.4%。

新韩银行是五家最大银行中唯一信息安全预算低于500亿韩元的银行。金融监督院正在调查这些事件的情况及银行的内部控制体系。其结论可能会影响负责人的续任，他们的任期将于12月31日届满。

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