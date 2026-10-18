W Korei Południowej szefowie pięciu największych banków komercyjnych zostali wezwani jako świadkowie na audyt parlamentarny działalności Służby Nadzoru Finansowego. W poniedziałek mają odpowiedzieć na pytania dotyczące serii cyberataków, które doprowadziły do wycieku danych osobowych klientów i pracowników. Poinformował o tym Korea Herald.

Komisja Polityki Narodowej Zgromadzenia Narodowego 8 października zatwierdziła wezwanie szefa KB Kookmin Bank Lee Hwan-joo, szefa Shinhan Bank Chung Sang-hyuka, szefa Hana Bank Lee Ho-songa, szefa Woori Bank Junga Jin-wana oraz szefa NH NongHyup Bank Kanga Tae-younga.

Skala wycieków

Największy ujawniony wyciek miał miejsce w Shinhan Bank: dotknął około 25 tys. klientów. W KB Kookmin Bank wyciek danych objął 119 osób, w tym 99 klientów i 20 pracowników. W Hana Bank poszkodowanych zostało 89 klientów.

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Woori Bank i NH NongHyup Bank również padły ofiarą podobnych ataków, jednak w tych przypadkach nie doszło do wycieków danych. To pierwszy przypadek od 2022 roku, gdy na audyt parlamentarny wezwano szefów wszystkich pięciu czołowych banków kraju. Wówczas przedmiotem rozpatrywania były defraudacje środków i problemy z kontrolą wewnętrzną.

Wydatki na bezpieczeństwo informacji

Osobnym tematem przesłuchań mogą stać się wydatki Shinhan Bank na bezpieczeństwo informacji. Według danych Służby Nadzoru Finansowego, ujawnionych przez Park Dae-chula, deputowanego opozycyjnej Partii Władzy Ludowej, bank przeznaczył w tym roku na te potrzeby 40,59 mld wonów, czyli 30,5 mln dolarów. To o 10,4% mniej niż rok wcześniej.

Shinhan Bank był jedynym spośród pięciu największych banków, którego budżet na bezpieczeństwo informacji był niższy niż 50 mld wonów. Służba Nadzoru Finansowego bada okoliczności incydentów i systemy kontroli wewnętrznej banków. Jej wnioski mogą potencjalnie wpłynąć na ponowne powołanie szefów, których kadencje wygasają 31 grudnia.

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