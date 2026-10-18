В Южной Корее руководители пяти крупнейших коммерческих банков вызваны в качестве свидетелей на парламентский аудит деятельности Службы финансового надзора. В понедельник они должны ответить на вопросы о серии кибератак, которые привели к утечке персональных данных клиентов и сотрудников. Об этом сообщает Korea Herald.

Комитет Национального собрания по национальной политике 8 октября одобрил вызов главы KB Kookmin Bank Ли Хван Джу, главы Shinhan Bank Чон Сан Хёка, главы Hana Bank Ли Хо Сона, главы Woori Bank Чон Чин Вана и главы NH NongHyup Bank Кан Тэ Ёна.

Масштабы утечек

Наиболее крупная из раскрытых утечек произошла в Shinhan Bank: она затронула около 25 тысяч клиентов. В KB Kookmin Bank утечка данных коснулась 119 человек, в том числе 99 клиентов и 20 сотрудников. В Hana Bank пострадали 89 клиентов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Woori Bank и NH NongHyup Bank также подверглись подобным атакам, однако в этих случаях утечек данных не было. Это первый случай с 2022 года, когда на парламентский аудит вызвали руководителей всех пяти ведущих банков страны. Тогда предметом рассмотрения были хищения средств и проблемы внутреннего контроля.

Расходы на информационную безопасность

Отдельной темой слушаний могут стать расходы Shinhan Bank на информационную безопасность. Согласно данным Службы финансового надзора, обнародованным депутатом оппозиционной Партии народной власти Пак Дэ Чхолем, банк предусмотрел на эти нужды в этом году 40,59 млрд вон, или 30,5 млн долларов. Это на 10,4% меньше, чем годом ранее.

Shinhan Bank был единственным среди пяти крупнейших банков, чей бюджет на информационную безопасность был меньше 50 млрд вон. Служба финансового надзора расследует обстоятельства инцидентов и системы внутреннего контроля банков. Ее выводы потенциально могут повлиять на переназначение руководителей, сроки полномочий которых истекают 31 декабря.

Читай нас в