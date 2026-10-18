在爱沙尼亚，提高就诊费和住院费后，拖欠医院费用的患者越来越多。在北爱沙尼亚医疗中心，这类患者的人数在此期间翻了一番，债务总额增长了两倍。有未偿债务的患者无法预约专科医生，ERR News报道。

费用上涨后的欠款

大约一年半前，该国的医生就诊费从5欧元上调至20欧元，住院日收费从2.5欧元上调至5欧元。北爱沙尼亚医疗中心客户服务负责人安内莉·哈比希特表示，约70%的债务与住院费用有关，另外30%涉及就诊费，主要是急诊科的费用。

哈比希特估计，大约一半的情况下，患者只是忘记支付账单，其余患者则无意支付。在求助于催收公司之前，该医疗中心会在数月内自行尝试追讨债务。临近退休年龄的人群、非常年轻的成年人和男性更常出现欠款。

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其他医院的情况

纳尔瓦医院去年有近2200人存在欠款。该机构首席执行官于拉尔·兰诺表示，在本年度前九个月，欠款人数增加了约25%。与此同时，医院没有发现需要积极动用催收人员的情况：通常涉及的是小额款项，患者会在收到提醒后支付。

塔尔图大学医院没有报告类似规模的问题。该机构董事会成员约埃尔·斯塔尔科普夫指出，患者自付费用占医疗服务收入的比例不足3%。该医院每年约有50万次门诊就诊，向大约200至400名患者发送付款提醒。

催收公司Julianus Inkasso表示，医院移交催收的索赔数量增加了几个百分点，个别医疗机构移交的案件增加了10%。超过一半的欠款人在收到催收人员的信函后一年内偿还债务，但他们还会被收取逾期利息以及最高30欧元的催收费用。

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