W Izraelu polityk opozycji i lider centroprawicowej partii Jaszar, Gadi Eisenkot, oświadczył, że w przypadku zwycięstwa w wyborach 27 października zakończy rządy Hamasu w Strefie Gazy w ciągu 18 miesięcy. Tę obietnicę 66-letni były szef Sztabu Generalnego Izraela złożył 15 października na konferencji prasowej w pobliżu granicy z terytorium palestyńskim.

Jak informuje The Hindu, Eisenkot nazwał to publicznym zobowiązaniem, które wypełni po objęciu stanowiska premiera.

Dwa warianty działania

Według Eisenkota jego plan przewiduje albo realizację planu zawieszenia broni prezydenta USA Donalda Trumpa, albo przeprowadzenie przez izraelskie wojsko „kreatywnych operacji” mających na celu zniszczenie skrzydła wojskowego Hamasu. Amerykański plan, według publikacji, zakłada stopniowe rozbrojenie ugrupowania i przekazanie władzy.

W lipcu Hamas poinformował o rozwiązaniu swojego organu zarządzającego, aby ułatwić przekazanie funkcji administracyjnych technokratycznemu Narodowemu Komitetowi Zarządzania Gazą. Komitet z siedzibą w Kairze utworzono po ogłoszeniu rozejmu w październiku ubiegłego roku; według The Hindu jego pracę nadzoruje Rada Pokoju prezydenta Trumpa.

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Później Hamas oświadczył, że zgodził się przekazać broń temu komitetowi. Jednocześnie Izrael zażądał możliwego do zweryfikowania wycofania z użycia całego uzbrojenia przed rozpoczęciem wycofywania swoich wojsk. Hamas nie rozpoczął rozbrojenia, Izrael nie zaczął wycofywać sił, a komitet nadal nie działa bezpośrednio w Strefie Gazy.

Krytyka Netanjahu

Eisenkot oskarżył premiera Binjamina Netanjahu o „strategiczną porażkę” w Gazie. Oświadczył, że po trzech latach wojny Hamas nadal sprawuje władzę w Strefie, jest uzbrojony, dozbraja się i utrzymuje aktywność wojskową.

Polityk ponownie obiecał także utworzenie państwowej komisji do zbadania błędów w dziedzinie bezpieczeństwa, które poprzedziły atak Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku. Według sondaży ani blok Netanjahu, ani blok Eisenkota nie mają obecnie wystarczającej liczby mandatów, aby zdobyć 61 miejsc w 120-osobowym parlamencie i utworzyć koalicję rządową.

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