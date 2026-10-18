在以色列，中右翼“亚沙尔”党领导人、反对派政治人物加迪·艾森科特表示，如果他赢得10月27日的选举，将在18个月内结束哈马斯在加沙地带的统治。这位66岁的以色列前总参谋长于10月15日在靠近巴勒斯坦领土边界的新闻发布会上作出这一承诺。

据《印度教徒报》报道，艾森科特称这是他将在就任总理后履行的公开承诺。

两种行动方案

艾森科特表示，他的计划要么是落实美国总统唐纳德·特朗普的停火计划，要么由以色列军方开展旨在摧毁哈马斯军事派别的“创造性行动”。据该报报道，美国的计划 предусматривает逐步解除该组织的武装并移交权力。

7月，哈马斯宣布解散其管理机构，以促进将行政职能移交给技术官僚组成的加沙国家管理委员会。该委员会设在开罗，于去年10月宣布停火后成立；据《印度教徒报》报道，其工作由特朗普总统的和平委员会监督。

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随后，哈马斯表示同意将武器移交给该委员会。与此同时，以色列要求在开始撤出本国军队之前，对所有武器进行可核查的退役处理。哈马斯尚未开始解除武装，以色列尚未开始撤军，该委员会至今仍未在加沙地带直接开展工作。

批评内塔尼亚胡

艾森科特指责总理本雅明·内塔尼亚胡在加沙问题上出现“战略失败”。他表示，经过三年战争，哈马斯仍然掌握加沙地带的权力，仍持有武器、正在重新武装，并保持军事活动。

这名政治人物还重申承诺，将成立国家委员会调查2023年10月7日哈马斯袭击以色列前的安全失误。民调显示，内塔尼亚胡阵营和艾森科特阵营目前均没有足够席位，以在120席议会中获得61个席位并组建政府联盟。

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