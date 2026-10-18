В Израиле оппозиционный политик, лидер правоцентристской партии «Яшар» Гади Айзенкот заявил, что в случае победы на выборах 27 октября прекратит правление ХАМАС в секторе Газа в течение 18 месяцев. Такое обещание 66-летний бывший начальник Генерального штаба Израиля дал 15 октября на пресс-конференции возле границы с палестинской территорией.

Как сообщает The Hindu, Айзенкот назвал это публичным обязательством, которое выполнит после вступления в должность премьер-министра.

Два варианта действий

По словам Айзенкота, его план предусматривает либо реализацию плана прекращения огня президента США Дональда Трампа, либо проведение израильскими военными «творческих операций», направленных на уничтожение военного крыла ХАМАС. Американский план, по данным издания, предусматривает постепенное разоружение группировки и передачу власти.

В июле ХАМАС сообщил о роспуске своего органа управления, чтобы облегчить передачу административных функций технократическому Национальному комитету по управлению Газой. Комитет, базирующийся в Каире, был создан после объявления перемирия в октябре прошлого года; по данным The Hindu, его работу контролирует Совет мира президента Трампа.

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Позже ХАМАС заявил о согласии передать оружие этому комитету. В то же время Израиль потребовал проверяемого вывода из эксплуатации всего вооружения до начала вывода своих войск. ХАМАС не начал разоружение, Израиль не начал отвод сил, а комитет до сих пор не работает непосредственно в секторе Газа.

Критика Нетаньяху

Айзенкот обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в «стратегическом провале» в Газе. Он заявил, что после трёх лет войны ХАМАС всё ещё обладает властью в секторе, вооружён, перевооружается и сохраняет военную активность.

Политик также повторил обещание создать государственную комиссию для расследования просчётов в сфере безопасности, предшествовавших нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По данным опросов, ни блок Нетаньяху, ни блок Айзенкота в настоящее время не имеют достаточно мест для получения 61 мандата в 120-местном парламенте и формирования правительственной коалиции.

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