W Chinach 8 października opublikowano projekt przepisów dla kierowców usług zamawiania przejazdów, kurierów i innych pracowników platform. Dokument przewiduje przerwy po czterech godzinach nieprzerwanej pracy, wypłatę wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu oraz wyższe stawki za pracę w oficjalne dni świąteczne, informuje Channel NewsAsia.

Pracownicy objęci projektem należą do około 84 milionów osób zatrudnionych w tym, co Pekin nazywa „nowymi formami zatrudnienia”. Zgodnie z dokumentem firmy będą również musiały uwzględniać koszty pracowników, w tym pojazdów, ładowania i ubezpieczenia, przy obliczaniu wynagrodzenia.

Nadzór nad algorytmami

Projekt proponuje wzmocnienie nadzoru nad algorytmami, które przydzielają zamówienia, określają terminy dostaw i oceniają pracę kurierów. Decyzje o zaprzestaniu przydzielania zamówień lub zablokowaniu konta mają podlegać weryfikacji przez człowieka, a nie być podejmowane wyłącznie przez zautomatyzowany system.

Ou Lin, wykładowczyni prawa pracy na Uniwersytecie Lancaster, zaznaczyła, że projekt nie tworzy całkowicie nowych praw pracowniczych, lecz ma przekształcić część istniejących wymogów ochronnych w bardziej prawnie wiążące normy. Chińskie władze wydawały już zalecenia dotyczące ochrony pracowników platform w 2021 i 2024 roku.

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Różne warunki pracy

Kurierzy pracujący za pośrednictwem wykonawców i związani ze zmianami w lokalnych stacjach dostaw mogą mieć ograniczoną kontrolę nad dniami wolnymi. Jeden z kurierów Meituan w Shenzhen powiedział, że jego stacja pozwala na cztery dni wolne miesięcznie, ale sama ustala ich daty. Według niego skarga klienta może skutkować potrąceniem około 200 juanów, a spóźnienia wpływają na premie.

Jednocześnie kurierzy, którzy samodzielnie wybierają zamówienia za pośrednictwem kilku aplikacji, mają bardziej elastyczny harmonogram, lecz często nie otrzymują składek na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne. Według raportu Meituan za lata 2024–2025 tacy kurierzy stanowili 71,5% aktywnych miesięcznie kurierów firmy w 2024 roku.

Konsultacje publiczne dotyczące projektu potrwają do 8 listopada, a data jego możliwego wejścia w życie nie została jeszcze ogłoszona. Analitycy, z którymi rozmawiało wydanie, wskazują na trudności z egzekwowaniem proponowanych norm ze względu na różne modele zatrudnienia, finansową zależność pracowników od codziennych zarobków oraz podział odpowiedzialności między platformami i wykonawcami.

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