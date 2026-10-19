В Китае 8 октября обнародовали проект правил для водителей сервисов заказа поездок, курьеров и других работников платформ. Документ предусматривает перерывы после четырёх часов непрерывной работы, выплату вознаграждения не реже одного раза в месяц и повышенные ставки за работу в официальные праздничные дни, сообщает Channel NewsAsia.

Работники, которых охватывает проект, входят в число примерно 84 миллионов человек, занятых в том, что Пекин называет «новыми формами занятости». Согласно документу, компании также должны будут учитывать расходы работников, в частности на транспортные средства, зарядку и страхование, при расчёте оплаты.

Контроль за алгоритмами

Проект предлагает усилить контроль за алгоритмами, которые распределяют заказы, определяют сроки доставки и оценивают работу курьеров. Решения о прекращении назначения заказов или блокировке аккаунта должны проходить проверку человеком, а не приниматься исключительно автоматизированной системой.

Преподавательница трудового права Ланкастерского университета Оу Линь отметила, что проект не создаёт полностью новых трудовых прав, а должен превратить часть действующих защитных требований в более юридически обязательные нормы. Китайские власти уже выпускали рекомендации по защите работников платформ в 2021 и 2024 годах.

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Разные условия работы

Курьеры, работающие через подрядчиков и привязанные к сменам на локальных станциях доставки, могут иметь ограниченный контроль над днями отдыха. Один из курьеров Meituan в Шэньчжэне рассказал, что его станция разрешает четыре выходных в месяц, но сама определяет их даты. По его словам, жалоба клиента может привести к удержанию около 200 юаней, а опоздания влияют на бонусы.

В то же время курьеры, самостоятельно выбирающие заказы через несколько приложений, имеют более гибкий график, но часто не получают взносов на пенсионное и медицинское страхование. Согласно отчёту Meituan за 2024–2025 годы, такие курьеры составляли 71,5% ежемесячно активных курьеров компании в 2024 году.

Общественное обсуждение проекта продлится до 8 ноября, а дата его возможного вступления в силу ещё не объявлена. Опрошенные изданием аналитики указывают на трудности с выполнением предложенных норм из-за различных моделей занятости, финансовой зависимости работников от ежедневного заработка и распределения ответственности между платформами и подрядчиками.

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