中国拟为平台劳动者规定休息时间——Channel NewsAsia

中国于10月8日公布了针对网约车司机、配送员及其他平台劳动者的规则草案。文件规定，连续工作四小时后应休息，报酬至少每月发放一次，并在法定节假日工作时支付更高费率，据Channel NewsAsia报道。

该草案涵盖的劳动者是约8400万从事北京所谓“新就业形态”人员的一部分。根据文件，企业在计算报酬时还必须考虑劳动者的成本，包括车辆、充电和保险费用。

对算法的监管

草案提出加强对分配订单、设定配送时限及评估配送员表现的算法的监管。停止派发订单或封禁账户的决定必须经过人工审核，而不能仅由自动化系统作出。

兰卡斯特大学劳动法讲师欧琳指出，该草案并非创设全新的劳动权利，而是旨在将部分现有保护要求转化为具有更强法律约束力的规范。中国当局已于2021年和2024年发布过保护平台劳动者的建议。

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不同的工作条件

通过承包商工作并受当地配送站排班约束的配送员，对休息日的控制可能有限。深圳一名美团配送员表示，他所在的站点每月允许休息四天，但日期由站点自行确定。据他说，客户投诉可能导致扣除约200元，而迟到则会影响奖金。

与此同时，通过多个应用程序自主选择订单的配送员拥有更灵活的时间安排，但往往无法获得养老和医疗保险缴费。根据美团2024—2025年报告，此类配送员在2024年占该公司月活跃配送员的71.5%。

该草案的公开征求意见将持续至11月8日，其可能生效的日期尚未公布。接受该媒体采访的分析人士指出，由于就业模式不同、劳动者在经济上依赖每日收入，以及平台与承包商之间责任分配等因素，执行拟议规范将面临困难。

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