W RPA partia MK oświadczyła, że były prezydent Jacob Zuma został wypisany ze szpitala w Pietermaritzburgu po rutynowych badaniach. 84-letni polityk przebywał w szpitalu od 6 października. W oświadczeniu partii stwierdzono, że po odpoczynku pod nadzorem medycznym Zuma czuje się zdrowy i pełen energii.

Jak informuje TimesLIVE, oświadczenie to pogłębiło niepewność wśród członków MK, którzy skarżyli się na sprzeczne informacje dotyczące stanu zdrowia polityka. W ubiegłym tygodniu prezydent RPA Cyril Ramaphosa oświadczył, że Zumę leczy zespół kierowany przez generała porucznika Nsizwę Skosanę, głównego chirurga Południowoafrykańskich Narodowych Sił Obronnych. Administracja prezydenta później nie przekazała zaktualizowanych informacji o jego stanie.

Niepewność przed wyborami

Sytuacja rozwija się na trzy tygodnie przed wyborami lokalnymi zaplanowanymi na 4 listopada. W KwaZulu-Natal, największej prowincji MK, członkowie partii mówili, że nie wiedzą, kto kieruje organizacją podczas hospitalizacji Zumy. Partia odwołała również zaplanowany wiec Siyathatha, wyjaśniając to zamiarem skupienia się na pracy w okręgach.

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Syn polityka Duduzane Zuma, pierwszy wiceprezydent MK, po wizycie u ojca spotkał się z członkami partii w regionie Moses Mabhida. Wyrazili oni niezadowolenie z list kandydatów na radnych, które, jak twierdzili, krajowi działacze ułożyli bez udziału lokalnych struktur. Duduzane Zuma nazwał tę sytuację sabotażem i wewnętrzną rywalizacją w partii oraz obiecał przekazać skargi kierownictwu.

Spór o dostęp do Zumy

Córka byłego prezydenta Duduzile Zuma-Sambudla kwestionuje w sądzie swoje wykluczenie z MK, a także wykluczenie byłego rzecznika partii Nhlamulo Ndhleli. W liście do szefa jednostki ochrony prezydenta oskarżyła ona niektórych funkcjonariuszy ochrony, partnerkę Zumy Siphokazi Xumę oraz działaczy MK o spisek mający na celu kontrolowanie dostępu do jej ojca, rzekomo w zamian za wynagrodzenie.

Zuma-Sambudla twierdzi również, że nieupoważnieni lekarze mogli odwiedzać Zumę i przepisywać mu leki bez wiedzy jego zespołu medycznego. Zapytana o te oskarżenia policja RPA oświadczyła, że nie komentuje kwestii bezpieczeństwa dotyczących obecnych i byłych głów państwa. Analityk polityczny Zakele Ndlovu uważa, że hospitalizacja Zumy stwarza problemy dla MK przed wyborami i rodzi pytania o sukcesję w partii.

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