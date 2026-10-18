MK党称雅各布·祖马已出院——TimesLIVE

南非MK党表示，前总统雅各布·祖马在接受例行检查后，已从彼得马里茨堡的一家医院出院。这位84岁的政治人物自10月6日起住院。该党在声明中称，祖马在医疗监督下休息后，感觉健康且精力充沛。

据TimesLIVE报道，该声明加剧了MK党员之间的不确定性，他们抱怨有关这名政治人物健康状况的信息相互矛盾。上周，南非总统西里尔·拉马福萨表示，祖马正由南非国防军首席外科医生、中将恩西兹瓦·斯科萨纳领导的团队治疗。总统府此后没有提供有关其状况的更新信息。

选举前的不确定性

事态发展距离定于11月4日举行的地方选举还有三周。在MK势力最大的省份夸祖鲁-纳塔尔省，党员表示，他们不知道在祖马住院期间由谁领导该组织。该党还取消了原定举行的Siyathatha集会，解释称此举是为了专注于选区工作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这名政治人物的儿子、MK第一副主席杜杜扎内·祖马在探望父亲后，会见了莫塞斯·马比达地区的党员。他们对市议员候选人名单表示不满，称国家层面的官员在没有当地支部参与的情况下制定了这些名单。杜杜扎内·祖马称，这一情况是党内的破坏和内部竞争，并承诺将向领导层转达这些投诉。

围绕接触祖马的争议

前总统的女儿杜杜齐莱·祖马-桑布德拉正在法院挑战自己被MK开除的决定，以及该党前发言人恩拉穆洛·恩德莱拉被开除的决定。她在致总统保护部门负责人的信中指控，部分安保人员、祖马的伴侣西福卡齐·库马以及MK官员密谋控制接触其父亲的机会，据称是为了获得报酬。

祖马-桑布德拉还称，未经授权的医生可能曾探望祖马，并在其医疗团队不知情的情况下为他开药。南非警方在被问及这些指控时表示，不对涉及现任和前任国家元首的安全问题发表评论。政治分析人士扎凯莱·恩德洛武认为，祖马住院在选举前给MK带来了问题，并引发了有关党内继任的问题。

关注我们在