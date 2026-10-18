В ЮАР партия MK заявила, что бывший президент Джейкоб Зума был выписан из больницы в Питермарицбурге после плановых обследований. 84-летний политик находился в больнице с 6 октября. В заявлении партии утверждается, что после отдыха под медицинским наблюдением Зума чувствует себя здоровым и бодрым.

Как сообщает TimesLIVE, это заявление усилило неопределенность среди членов MK, которые жаловались на противоречивую информацию о состоянии здоровья политика. На прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Зуму лечит команда во главе с генерал-лейтенантом Нсивой Скосаной, главным хирургом Южноафриканских национальных сил обороны. Администрация президента позднее не предоставила обновленной информации о его состоянии.

Неопределенность перед выборами

Ситуация развивается за три недели до местных выборов, запланированных на 4 ноября. В Квазулу-Натале, крупнейшей для MK провинции, члены партии говорили, что не знают, кто руководит организацией во время госпитализации Зумы. Партия также отменила запланированный митинг Siyathatha, объяснив это намерением сосредоточиться на работе в округах.

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Сын политика Дудузане Зума, первый заместитель президента MK, после посещения отца встретился с членами партии в регионе Мозес-Мабида. Они выразили недовольство списками кандидатов в советники, которые, по их словам, национальные должностные лица сформировали без участия местных отделений. Дудузане Зума назвал ситуацию саботажем и внутренним соперничеством в партии и пообещал передать жалобы руководству.

Спор о доступе к Зуме

Дочь экс-президента Дудузиле Зума-Самбудла оспаривает в суде свое исключение из MK, а также исключение бывшего представителя партии Нхламуло Ндлелы. В письме главе подразделения президентской охраны она обвинила отдельных сотрудников охраны, партнершу Зумы Сифокази Ксуму и должностных лиц MK в сговоре с целью контролировать доступ к ее отцу, якобы за вознаграждение.

Зума-Самбудла также утверждает, что неуполномоченные врачи могли посещать Зуму и назначать ему препараты без ведома его медицинской команды. В ответ на запрос об этих обвинениях полиция ЮАР заявила, что не комментирует вопросы безопасности действующих и бывших глав государств. Политический аналитик Закхеле Ндлову считает, что госпитализация Зумы создает проблемы для MK накануне выборов и поднимает вопрос о преемственности в партии.

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