Jemeńskie ugrupowanie Huti oświadczyło, że zestrzeliło saudyjski wojskowy śmigłowiec Apache w pobliżu regionu Nadżran na południu Arabii Saudyjskiej. Według ugrupowania śmigłowiec atakował pozycje Huti wzdłuż granicy.

Oświadczenie rzecznika Huti

Jak informuje Anadolu Agency, oświadczył to wojskowy rzecznik Huti Jahja Sari. Jego oświadczenie rozpowszechniła kontrolowana przez Huti wersja jemeńskiej agencji Saba.

Sari twierdzi, że śmigłowiec prowadził „wrogie operacje” przeciwko pozycjom ugrupowania w strefie przygranicznej. Saudyjscy urzędnicy nie skomentowali natychmiast tego oświadczenia.

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Eskalacja na granicy

Oświadczenie padło w czasie trwającej eskalacji militarnej w Jemenie oraz ataków Huti na Arabię Saudyjską, które według agencji trwają od lipca. Celami takich ataków były obiekty lotnictwa cywilnego i infrastruktura energetyczna królestwa.

Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy Huti zajęli Sanę i kilka prowincji. W następnym roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej interweniowała w celu wsparcia uznawanego na arenie międzynarodowej rządu kraju. Kolejny etap działań bojowych rozpoczął się w lipcu po załamaniu rozejmu z 2022 roku.

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