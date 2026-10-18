Йеменская группировка хуситов заявила о сбитии саудовского военного вертолёта Apache вблизи региона Наджран на юге Саудовской Аравии. По утверждению группировки, вертолёт атаковал позиции хуситов вдоль границы.

Заявление представителя хуситов

Как сообщает Anadolu Agency, об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сари. Его заявление распространила подконтрольная хуситам версия йеменского агентства Saba.

Сари утверждает, что вертолёт проводил «враждебные операции» против позиций группировки в приграничной зоне. Саудовские чиновники сразу не прокомментировали это заявление.

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Эскалация на границе

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся военной эскалации в Йемене и атак хуситов на Саудовскую Аравию, которые, по данным агентства, продолжаются с июля. Среди целей таких атак были объекты гражданской авиации и энергетическая инфраструктура королевства.

Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили Сану и несколько провинций. В следующем году в поддержку международно признанного правительства страны вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Очередной этап боевых действий начался в июле после срыва перемирия 2022 года.

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