Dyrektoriat ds. Dochodzeń w sprawie Korupcji (Idac) tymczasowo wycofał zarzuty wobec byłych wysokich rangą pracowników Eskom, Abrama Masango i France'a Hlakudiego, w sprawie dotyczącej domniemanych oszustw i korupcji wokół Kusile. Jednocześnie urząd oświadczył, że zarzuty zostaną przywrócone, informuje TimesLIVE.

Rzecznik Idac Henry Mamothame nie wyjaśnił przyczyn tymczasowego wycofania zarzutów. Postępowanie toczy się przed sądami od ponad pięciu lat.

Kontrakty i inni oskarżeni

Początkowo w sprawie występowało pięciu oskarżonych. Dotyczyła ona kontraktów z Tubular Construction Projects o wartości 745 mln randów, która później wzrosła do 1,4 mld randów. Strona oskarżenia twierdzi, że Masango i Hlakudi otrzymali około 30 mln randów łapówek.

Dwaj inni oskarżeni — Gadson Kgomoeswana oraz obywatel Wielkiej Brytanii Thomas Lomas — przyznali się do nieprawidłowości i zostali skazani na podstawie porozumienia w sprawie przyznania się do winy i wymiaru kary. Lomas został ekstradowany z Wielkiej Brytanii, aby uczestniczyć w sprawie. Mamothame zaznaczył, że zgodnie z warunkami porozumienia skazani muszą przekazywać stronie oskarżenia niezbędne informacje w ramach postępowania karnego.

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Zabezpieczenie aktywów pozostaje w mocy

Wykładowca prawa z Uniwersytetu w Pretorii Llewelyn Curlewis zasugerował, że prokuratorzy mogą ponownie analizować dowody przeciwko Masango i Hlakudiemu. Zauważył, że długotrwałe postępowanie może utrudnić uzyskanie wyroku skazującego, ponieważ dowody mogą zniknąć, a świadkowie mogą zapomnieć okoliczności.

Tymczasowe wycofanie zarzutów karnych nie wstrzymuje procedury konfiskaty aktywów. W maju 2021 roku Jednostka ds. Konfiskaty Aktywów zabezpieczyła mienie o łącznej wartości 1,4 mld randów, w tym nieruchomości w Bedfordview i Pretorii. Według Mamothame'a odpowiedni nakaz sądowy będzie obowiązywał, dopóki nie zostanie uchylony.

Masango za pośrednictwem prawników określił tę decyzję jako ulgę po kilku trudnych latach dla niego i jego rodziny. Odmówił komentarza na temat okoliczności sprawy, przyczyn wycofania zarzutów oraz możliwych dalszych postępowań.

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