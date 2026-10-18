Директорат по расследованию коррупции (Idac) временно отозвал обвинения против бывших высокопоставленных сотрудников Eskom Абрама Масанго и Франса Хлакуди по делу о предполагаемых мошенничестве и коррупции вокруг Kusile. При этом ведомство заявило, что обвинения будут восстановлены, сообщает TimesLIVE.

Представитель Idac Генри Мамотхаме не объяснил причины временного отзыва обвинений. Производство находится в судах более пяти лет.

Контракты и другие обвиняемые

Изначально в деле фигурировали пятеро обвиняемых. Оно касалось контрактов с Tubular Construction Projects на 745 млн рандов, сумма которых позднее выросла до 1,4 млрд рандов. Сторона обвинения утверждает, что Масанго и Хлакуди получили около 30 млн рандов взяток.

Двое других обвиняемых — Гадсон Кгомоесвана и гражданин Великобритании Томас Ломас — признали неправомерные действия и были осуждены на основании соглашения о признании вины и назначении наказания. Ломас был экстрадирован из Великобритании для участия в деле. Мамотхаме отметил, что по условиям соглашения осужденные должны предоставлять стороне обвинения необходимую информацию в рамках уголовного производства.

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Арест активов остается в силе

Преподаватель права Университета Претории Ллевелин Керльюис предположил, что прокуроры могут пересматривать доказательства против Масанго и Хлакуди. Он отметил, что длительное производство может осложнить получение обвинительного приговора, поскольку доказательства могут исчезать, а свидетели — забывать обстоятельства.

Временный отзыв уголовных обвинений не прекращает процедуру конфискации активов. В мае 2021 года подразделение по конфискации активов наложило арест на имущество общей стоимостью 1,4 млрд рандов, в том числе недвижимость в Бедфордвью и Претории. По словам Мамотхаме, соответствующий судебный запрет будет действовать, пока его не отменят.

Масанго через адвокатов назвал это решение облегчением после нескольких трудных лет для него и его семьи. Он отказался комментировать обстоятельства дела, причины отзыва обвинений и возможные дальнейшие производства.

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