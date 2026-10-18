Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты и стремится создать ядерное оружие, чтобы угрожать городам США. В интервью Fox News он сказал, что главной целью иранского режима являются Соединенные Штаты, а не Израиль, сообщает Jerusalem Post.

Заявление об угрозе США и Европе

По словам Нетаньяху, амбиции Тегерана не ограничиваются Израилем. Он утверждает, что в случае уничтожения Израиля иранский режим будет представлять угрозу также для США и европейских государств. Премьер Израиля заявил, что Иран рассматривает США как большого сатану, а Израиль — как малого сатану.

Нетаньяху также назвал иранский режим зловещей силой и заявил, что ХАМАС, «Хезболла» и хуситы являются его составляющими. Он сравнил эти группировки с руками токсичного осьминога. При этом израильский премьер отдельно отметил, что его оценки не касаются иранского народа.

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Приоритеты на следующий срок

Нетаньяху сказал, что в случае переизбрания на должность главы правительства его первым приоритетом будет полное устранение иранской угрозы для Израиля, США и мира. Выборы в Кнессет, по данным издания, должны состояться 27 октября.

Среди других целей на возможный следующий срок он назвал расширение Соглашений Авраама, заключенных при участии президента США Дональда Трампа и четырех арабских государств, а также развитие искусственного интеллекта. Нетаньяху заявил, что Израиль стремится стать мировым лидером в сфере ИИ, в частности для применения технологии в здравоохранении, сельском хозяйстве, транспорте и образовании.

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