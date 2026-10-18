以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，伊朗正在研发洲际弹道导弹，并寻求制造核武器，以威胁美国城市。他在接受福克斯新闻采访时称，伊朗政权的主要目标是美国，而非以色列，据《耶路撒冷邮报》报道。

关于对美国和欧洲威胁的声明

内塔尼亚胡表示，德黑兰的野心并不局限于以色列。他声称，若以色列被摧毁，伊朗政权也将对美国和欧洲国家构成威胁。这位以色列总理称，伊朗将美国视为“大撒旦”，将以色列视为“小撒旦”。

内塔尼亚胡还称伊朗政权是一股邪恶力量，并表示哈马斯、真主党和胡塞武装都是其组成部分。他将这些组织比作一只毒性章鱼的触手。同时，这位以色列总理特别指出，他的评价并不针对伊朗人民。

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下一个任期的优先事项

内塔尼亚胡表示，如果他再次当选政府首脑，他的首要任务将是彻底消除伊朗对以色列、美国和世界构成的威胁。据该报报道，以色列议会选举将于10月27日举行。

他还将扩大《亚伯拉罕协议》以及发展人工智能列为可能的下一个任期的其他目标。《亚伯拉罕协议》是在美国总统唐纳德·特朗普和四个阿拉伯国家参与下达成的。内塔尼亚胡表示，以色列力争成为人工智能领域的全球领导者，包括将该技术应用于医疗保健、农业、交通和教育。

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