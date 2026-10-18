Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że Iran rozwija międzykontynentalne rakiety balistyczne i dąży do stworzenia broni jądrowej, aby zagrażać miastom w USA. W wywiadzie dla Fox News powiedział, że głównym celem irańskiego reżimu są Stany Zjednoczone, a nie Izrael, informuje Jerusalem Post.

Oświadczenie o zagrożeniu dla USA i Europy

Według Netanjahu ambicje Teheranu nie ograniczają się do Izraela. Twierdzi on, że w przypadku zniszczenia Izraela irański reżim będzie stanowił zagrożenie również dla USA i państw europejskich. Premier Izraela oświadczył, że Iran postrzega USA jako Wielkiego Szatana, a Izrael jako Małego Szatana.

Netanjahu nazwał również irański reżim złowrogą siłą i oświadczył, że Hamas, Hezbollah i Huti są jego elementami. Porównał te ugrupowania do ramion toksycznej ośmiornicy. Jednocześnie izraelski premier osobno zaznaczył, że jego oceny nie dotyczą narodu irańskiego.

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Priorytety na następną kadencję

Netanjahu powiedział, że jeśli zostanie ponownie wybrany na stanowisko szefa rządu, jego pierwszym priorytetem będzie całkowite wyeliminowanie irańskiego zagrożenia dla Izraela, USA i świata. Wybory do Knesetu, według publikacji, mają odbyć się 27 października.

Wśród innych celów na ewentualną następną kadencję wymienił rozszerzenie Porozumień Abrahamowych, zawartych z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i czterech państw arabskich, a także rozwój sztucznej inteligencji. Netanjahu oświadczył, że Izrael dąży do zostania światowym liderem w dziedzinie AI, w tym poprzez zastosowanie tej technologii w ochronie zdrowia, rolnictwie, transporcie i edukacji.

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