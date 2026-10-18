В штате Кацина на севере Нигерии медицинские работники начали недельную предупредительную забастовку из-за спора с правительством штата по поводу оплаты труда и социального обеспечения. Акция нарушила оказание медицинских услуг в государственных больницах, а пациенты и ухаживающие за ними лица выражают обеспокоенность доступом к лечению, сообщает Premium Times Nigeria.

В субботу у хирургического отделения больницы матери и ребенка Turai Yar’Adua в городе Кацина находились лишь несколько пациентов. Ухаживающая за пациентом Aina’u Abdulmajid заявила, что у него возникли осложнения после операции, и призвала власти восстановить нормальную работу медицинских учреждений. Другой ухаживающий, Sulaiman Mansir, рассказал, что привез в больницу больного ребенка, однако столкнулся с последствиями забастовки.

Требования работников

Забастовку объявила Ассамблея медицинских работников, в которую входят Профсоюз медицинских работников Нигерии, Национальная ассоциация нигерийских медсестер и акушерок и Национальный союз смежных медицинских специалистов.

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Председатель ассамблеи Ибрагим Баланге сообщил, что 7 октября профсоюзы передали правительству семидневное предупреждение о забастовке, однако к окончанию этого срока их требования не были урегулированы. По его словам, спор продолжается с 2024 года, когда власти штата заявили о намерении пересмотреть надбавки медикам, чтобы приравнять их к выплатам работникам федеральной службы.

Переговоры с правительством

Баланге также заявил, что работники высказывали претензии по поводу внедрения минимальной зарплаты: по их мнению, утвержденная для них структура выплат отличалась от фактически получаемой. Комитет, изучавший жалобы, представил рекомендации в марте 2025 года, но, по словам председателя ассамблеи, они до сих пор не выполнены.

Изначально Управление реформирования государственной службы предложило работникам 10% разницы между их зарплатой и оплатой труда коллег в федеральных учреждениях. После начала забастовки власти повысили предложение до 15%, однако профсоюзы его отклонили. Глава гражданской службы штата Masa’ud Banye подтвердил проведение переговоров с представителями забастовщиков и выразил надежду на скорое урегулирование спора.

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