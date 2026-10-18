尼日利亚北部卡齐纳州的医务人员因与州政府就薪酬和社会保障发生争议，发起了为期一周的警告性罢工。此次行动扰乱了公立医院的医疗服务，患者及其照护者对获得治疗表示担忧，尼日利亚《Premium Times》报道。

周六，卡齐纳市Turai Yar’Adua妇幼医院外科病房附近只有几名患者。一名患者照护者Aina’u Abdulmajid表示，该患者术后出现并发症，并呼吁当局恢复医疗机构的正常运作。另一名照护者Sulaiman Mansir称，他把一名患病儿童送到医院，但遭遇了罢工带来的影响。

工作人员的诉求

此次罢工由卫生工作者大会宣布，该组织包括尼日利亚医疗和卫生工作者工会、尼日利亚护士和助产士全国协会以及全国相关卫生专业人员联盟。

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大会主席易卜拉欣·巴兰盖表示，工会于10月7日向政府发出了为期七天的罢工通知，但在期限结束前，其诉求尚未得到解决。他说，争议自2024年起持续至今，当时州政府表示有意调整医务人员津贴，使其与联邦服务机构雇员的待遇保持一致。

与政府的谈判

巴兰盖还表示，工作人员曾就最低工资的实施提出异议：他们认为，为其批准的薪酬结构与实际领取的工资不同。审查投诉的委员会于2025年3月提交了建议，但据大会主席称，这些建议至今尚未落实。

起初，公共服务改革办公室向工作人员提出，支付其工资与联邦机构同事薪酬之间差额的10%。罢工开始后，当局将提议提高至15%，但工会予以拒绝。该州文职部门负责人Masa’ud Banye确认，正在与罢工者代表进行谈判，并表示希望尽快解决争端。

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