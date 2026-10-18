У штаті Кацина медики оголосили тижневий страйк — Premium Times Nigeria

У штаті Кацина на півночі Нігерії медичні працівники розпочали тижневий попереджувальний страйк через суперечку з урядом штату щодо оплати праці та соціального забезпечення. Через акцію в державних лікарнях порушено надання медичних послуг, а пацієнти та їхні доглядальники висловлюють занепокоєння доступом до лікування, повідомляє Premium Times Nigeria.

У суботу в лікарні матері та дитини Turai Yar’Adua в місті Кацина біля хірургічного відділення було лише кілька пацієнтів. Доглядальниця пацієнта Aina’u Abdulmajid заявила, що він має ускладнення після операції, та закликала владу відновити нормальну роботу медзакладів. Інший доглядальник, Sulaiman Mansir, розповів, що привіз до лікарні хвору дитину, однак зіткнувся з наслідками страйку.

Вимоги працівників

Страйк оголосила Асамблея медичних працівників, до якої входять Профспілка медичних працівників Нігерії, Національна асоціація нігерійських медсестер і акушерок та Національна спілка суміжних медичних фахівців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Голова асамблеї Ібрагім Баланге повідомив, що 7 жовтня профспілки передали уряду семиденне попередження про страйк, але до завершення цього строку їхні вимоги не були врегульовані. За його словами, суперечка триває з 2024 року, коли влада штату заявила про намір переглянути надбавки медиків, щоб прирівняти їх до виплат працівникам федеральної служби.

Переговори з урядом

Баланге також заявив, що працівники висловлювали претензії щодо впровадження мінімальної зарплати: на їхню думку, затверджена для них структура виплат відрізнялася від фактично отримуваної. Комітет, який вивчав скарги, подав рекомендації у березні 2025 року, але, за словами голови асамблеї, їх досі не виконали.

Спочатку Управління реформування державної служби запропонувало працівникам 10% різниці між їхньою зарплатою та оплатою праці колег у федеральних установах. Після початку страйку влада підвищила пропозицію до 15%, однак профспілки її відхилили. Голова цивільної служби штату Masa’ud Banye підтвердив проведення переговорів із представниками страйкарів і висловив сподівання на швидке врегулювання спору.

Читай нас у