W stanie Katsina na północy Nigerii pracownicy ochrony zdrowia rozpoczęli tygodniowy strajk ostrzegawczy z powodu sporu z władzami stanowymi dotyczącego wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Akcja zakłóciła świadczenie usług medycznych w szpitalach publicznych, a pacjenci i ich opiekunowie wyrażają obawy o dostęp do leczenia, informuje Premium Times Nigeria.

W sobotę przy oddziale chirurgicznym Szpitala Matki i Dziecka Turai Yar’Adua w mieście Katsina było zaledwie kilku pacjentów. Opiekunka pacjenta, Aina’u Abdulmajid, powiedziała, że ma on powikłania po operacji, i wezwała władze do przywrócenia normalnego funkcjonowania placówek medycznych. Inny opiekun, Sulaiman Mansir, relacjonował, że przywiózł do szpitala chore dziecko, lecz zetknął się ze skutkami strajku.

Żądania pracowników

Strajk ogłosiło Zgromadzenie Pracowników Ochrony Zdrowia, w skład którego wchodzą Związek Pracowników Medycznych i Ochrony Zdrowia Nigerii, Krajowe Stowarzyszenie Nigeryjskich Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowy Związek Pokrewnych Specjalistów Medycznych.

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Przewodniczący zgromadzenia Ibrahim Balange poinformował, że 7 października związki przekazały władzom siedmiodniowe ostrzeżenie o strajku, jednak do końca tego terminu ich żądania nie zostały uregulowane. Według niego spór trwa od 2024 roku, gdy władze stanu zapowiedziały zamiar rewizji dodatków dla medyków, aby zrównać je ze świadczeniami dla pracowników służby federalnej.

Negocjacje z rządem

Balange oświadczył również, że pracownicy zgłaszali zastrzeżenia dotyczące wdrożenia płacy minimalnej: ich zdaniem zatwierdzona dla nich struktura wynagrodzeń różniła się od faktycznie otrzymywanych wypłat. Komitet, który analizował skargi, przedstawił rekomendacje w marcu 2025 roku, ale, według przewodniczącego zgromadzenia, do tej pory ich nie wdrożono.

Początkowo Urząd Reformy Służby Publicznej zaproponował pracownikom 10% różnicy między ich pensjami a wynagrodzeniem kolegów w instytucjach federalnych. Po rozpoczęciu strajku władze podniosły ofertę do 15%, lecz związki ją odrzuciły. Szef służby cywilnej stanu Masa’ud Banye potwierdził prowadzenie negocjacji z przedstawicielami strajkujących i wyraził nadzieję na szybkie rozwiązanie sporu.

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