В городе Газа, Палестина, похоронили останки 75 палестинцев, среди которых были женщины и дети. В течение последних недель их извлекли из-под завалов домов в квартале Дарадж на северо-востоке города, сообщает Anadolu Agency.

В похоронной процессии в воскресенье приняли участие сотни людей. Она началась возле спортивного клуба «Дарадж», после чего останки похоронили на кладбище Шейх-Радван в городе Газа. Накануне вечером останки, завернутые в палестинские флаги, выставили для прощания родственников.

Останки обнаружили в квартале Дарадж

Директор по связям с общественностью и СМИ Гражданской обороны Газы Абдулла аль-Мадждалави заявил, что останки нашли в нескольких разрушенных домах квартала Дарадж. По его словам, здания бомбили в первые месяцы войны, когда внутри находились жители.

Погибшие принадлежали примерно к 20 палестинским семьям. Среди них были и люди, которые после перемещения нашли убежище в этих домах. Аль-Мадждалави отметил, что поисковые работы существенно осложняют нехватка оборудования и тяжелой техники.

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Операция по поиску тел продолжается

Работы являются частью второго этапа проекта Гражданской обороны по извлечению тел из-под завалов, который начался 19 июля. Представитель службы Махмуд Басаль сообщал, что в рамках этого этапа планировалось обследовать 147 разрушенных домов в городе Газа, а также в северной и центральной частях анклава. По оценке службы, там могли оставаться 1072 тела.

В ходе первого этапа, начавшегося в ноябре 2025 года, спасатели извлекли 333 тела и останки из-под завалов 54 разрушенных домов и сооружений. По оценке Гражданской обороны, там могли быть погребены 559 человек; примерно до 226 из них команды не смогли добраться из-за ограниченных ресурсов.

7 октября Басаль заявил, что под завалами в Газе, по его оценке, могут находиться более 8 тысяч пропавших без вести палестинцев. Он также предупредил, что при нынешних ресурсах их извлечение может занять около восьми лет.

Согласно условиям первой фазы соглашения о прекращении огня, действующего в Газе с 10 октября 2025 года, Израиль должен был разрешить ввоз тяжелого оборудования и техники. Палестинские власти и группировки обвиняют Израиль в невыполнении этого и других обязательств.

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