W mieście Gaza w Palestynie pochowano szczątki 75 Palestyńczyków, w tym kobiet i dzieci. W ciągu ostatnich tygodni wydobyto je spod gruzów domów w dzielnicy Daraj w północno-wschodniej części miasta — informuje Anadolu Agency.

W niedzielnej procesji pogrzebowej uczestniczyły setki osób. Rozpoczęła się ona w pobliżu klubu sportowego Daraj, po czym szczątki pochowano na cmentarzu Szejka Radwana w mieście Gaza. Poprzedniego wieczoru szczątki, owinięte palestyńskimi flagami, wystawiono, aby bliscy mogli się pożegnać.

Szczątki znaleziono w dzielnicy Daraj

Dyrektor ds. relacji publicznych i mediów Gazyjskiej Obrony Cywilnej Abdullah al-Majdalawi oświadczył, że szczątki znaleziono w kilku zniszczonych domach w dzielnicy Daraj. Jak powiedział, budynki zbombardowano w pierwszych miesiącach wojny, gdy w środku przebywali mieszkańcy.

Zmarli należeli do około 20 palestyńskich rodzin. Były wśród nich także osoby, które po przesiedleniu znalazły schronienie w tych domach. Al-Majdalawi zaznaczył, że działania poszukiwawcze znacznie utrudnia brak sprzętu i ciężkiej techniki.

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Operacja poszukiwania ciał trwa

Prace są częścią drugiego etapu projektu Obrony Cywilnej dotyczącego wydobywania ciał spod gruzów, który rozpoczął się 19 lipca. Rzecznik służby Mahmud Basal informował, że w ramach tego etapu planowano zbadać 147 zniszczonych domów w mieście Gaza, a także w północnej i centralnej części enklawy. Według oceny służby mogło tam pozostawać 1072 ciał.

Podczas pierwszego etapu, który rozpoczął się w listopadzie 2025 roku, ratownicy wydobyli 333 ciała i szczątki spod gruzów 54 zniszczonych domów i budowli. Według oceny Obrony Cywilnej mogło tam być pogrzebanych 559 osób; do około 226 z nich zespoły nie zdołały dotrzeć z powodu ograniczonych zasobów.

7 października Basal oświadczył, że pod gruzami w Gazie może znajdować się, według jego oceny, ponad 8 tysięcy zaginionych Palestyńczyków. Ostrzegł również, że przy obecnych zasobach ich wydobycie może potrwać około ośmiu lat.

Zgodnie z warunkami pierwszej fazy porozumienia o zawieszeniu broni, obowiązującego w Gazie od 10 października 2025 roku, Izrael miał zezwolić na wwóz ciężkiego sprzętu i maszyn. Władze palestyńskie i ugrupowania oskarżają Izrael o niewywiązywanie się z tego oraz innych zobowiązań.

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