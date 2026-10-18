据阿纳多卢通讯社报道，在巴勒斯坦加沙市，75名巴勒斯坦人的遗骸被安葬，其中包括妇女和儿童。这些遗骸在过去数周从该市东北部达拉杰街区房屋的废墟下被找到。

数百人参加了周日的葬礼队伍。队伍从达拉杰体育俱乐部附近出发，随后遗骸被安葬在加沙市的谢赫拉德万公墓。前一晚，这些裹着巴勒斯坦旗帜的遗骸被陈列出来，供亲属告别。

遗骸在达拉杰街区被发现

加沙民防部门公共关系与媒体主管阿卜杜拉·马吉达拉维表示，遗骸是在达拉杰街区数栋被毁房屋中发现的。他说，这些建筑在战争最初几个月遭到轰炸，当时居民在屋内。

遇难者来自约20个巴勒斯坦家庭。其中还包括一些在流离失所后在这些房屋中避难的人。马吉达拉维指出，设备和重型机械短缺严重阻碍了搜寻工作。

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搜寻遗体的行动仍在继续

相关工作是民防部门从废墟下搜寻遗体项目的第二阶段，该阶段于7月19日启动。该部门发言人马哈茂德·巴萨尔曾表示，计划在这一阶段勘查加沙市以及该飞地北部和中部地区的147栋被毁房屋。该部门估计，那里可能仍有1072具遗体。

在2025年11月启动的第一阶段中，救援人员从54栋被毁房屋和建筑物的废墟下找到333具遗体和遗骸。民防部门估计，那里可能埋有559人；由于资源有限，救援队无法抵达其中约226人所在的位置。

巴萨尔10月7日表示，据他估计，加沙废墟下可能有超过8000名失踪的巴勒斯坦人。他还警告称，按目前的资源状况，找到他们可能需要约八年。

根据自2025年10月10日起在加沙生效的停火协议第一阶段条款，以色列本应允许重型设备和机械进入。巴勒斯坦当局和组织指责以色列未履行这一及其他义务。

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