У Газі поховали рештки 75 людей, знайдені під завалами — Anadolu Agency

У місті Газа, Палестина, поховали рештки 75 палестинців, серед яких були жінки та діти. Їх протягом останніх тижнів дістали з-під завалів будинків у кварталі Дарадж на північному сході міста, повідомляє Anadolu Agency.

У похоронній процесії в неділю взяли участь сотні людей. Вона розпочалася біля спортивного клубу Дарадж, після чого рештки поховали на кладовищі Шейх-Радван у місті Газа. Напередодні ввечері рештки, загорнуті в палестинські прапори, виставили для прощання родичів.

Рештки виявили в кварталі Дарадж

Директор зі зв'язків із громадськістю та медіа Цивільної оборони Гази Абдулла аль-Мадждалаві заявив, що рештки знайшли в кількох зруйнованих будинках кварталу Дарадж. За його словами, будівлі бомбардували в перші місяці війни, коли всередині перебували мешканці.

Загиблі належали приблизно до 20 палестинських родин. Серед них були й люди, які після переміщення знайшли прихисток у цих будинках. Аль-Мадждалаві зазначив, що пошукові роботи суттєво ускладнюють нестача обладнання та важкої техніки.

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Операція з пошуку тіл триває

Роботи є частиною другого етапу проєкту Цивільної оборони з вилучення тіл з-під завалів, який розпочався 19 липня. Речник служби Махмуд Басаль повідомляв, що в межах цього етапу планували обстежити 147 зруйнованих будинків у місті Газа, а також у північній і центральній частинах анклаву. За оцінкою служби, там могли залишатися 1072 тіла.

Під час першого етапу, який стартував у листопаді 2025 року, рятувальники дістали 333 тіла та рештки з-під завалів 54 зруйнованих будинків і споруд. За оцінкою Цивільної оборони, там могли бути поховані 559 людей; приблизно до 226 із них команди не змогли дістатися через обмежені ресурси.

Басаль 7 жовтня заявив, що під завалами в Газі, за його оцінкою, можуть перебувати понад 8 тисяч зниклих безвісти палестинців. Він також попередив, що за нинішніх ресурсів їхнє вилучення може тривати близько восьми років.

За умовами першої фази угоди про припинення вогню, що діє в Газі з 10 жовтня 2025 року, Ізраїль мав дозволити ввезення важкого обладнання та техніки. Палестинська влада й угруповання звинувачують Ізраїль у невиконанні цього та інших зобов'язань.

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