Польша во второй раз за сутки поднимала самолеты из-за российских дронов
Правительственный центр безопасности Польши (RCB) сообщил о повторном подъеме польской военно-воздушной авиации 19 октября в ответ на очередную воздушную атаку РФ по территории Украины.
Жителям приграничного Люблинского воеводства направили предупреждение об активности военных самолетов в национальном воздушном пространстве и призвали следить за официальными сообщениями.
Уполномоченные органы подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем, а прямой угрозы для территории Польши на данный момент нет. Это был уже второй подобный случай за сутки после утреннего подъёма авиации около 10:00.
Источник: RCB.
Напомним, массированная атака РФ 19 октября на энергетику оставила часть Украины без света и воды.
Ранее Зеленский заявил об очередном отсутствии предупреждения партнеров о баллистических ракетах РФ.
Добавим, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.
В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.