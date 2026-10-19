Польша во второй раз за сутки поднимала самолеты из-за российских дронов

Правительственный центр безопасности Польши (RCB) сообщил о повторном подъеме польской военно-воздушной авиации 19 октября в ответ на очередную воздушную атаку РФ по территории Украины.

Жителям приграничного Люблинского воеводства направили предупреждение об активности военных самолетов в национальном воздушном пространстве и призвали следить за официальными сообщениями.

Уполномоченные органы подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем, а прямой угрозы для территории Польши на данный момент нет. Это был уже второй подобный случай за сутки после утреннего подъёма авиации около 10:00.

Источник: RCB.

Напомним, массированная атака РФ 19 октября на энергетику оставила часть Украины без света и воды.

Ранее Зеленский заявил об очередном отсутствии предупреждения партнеров о баллистических ракетах РФ.

Добавим, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

Читай нас в