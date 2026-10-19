В Милане после протестов задержали 271 человека — Jerusalem Post

В Милане, Италия, полиция задержала 271 молодого человека после воскресных протестов против состояния государственных услуг и роста стоимости жизни. Во время беспорядков демонстранты вступали в столкновения с правоохранителями, грабили магазины и повреждали имущество, сообщает Jerusalem Post.

Столкновения в центре города

По данным полиции, несколько сотен протестующих в капюшонах поджигали мусорные контейнеры в центре Милана. Правоохранители в экипировке для разгона беспорядков применили слезоточивый газ и водометы.

Телевизионные кадры зафиксировали разграбление спортивных магазинов Decathlon и Arc'teryx, а также магазина телефонов Vodafone.

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Задержания и предыдущие протесты

Из тех, кого доставили в отделения полиции, 32 человека арестовали. Среди них — 23 несовершеннолетних и 13 иностранцев. Еще о 28 людях правоохранители проинформировали судебные органы.

В субботу похожие столкновения произошли в нескольких городах севера Италии, в частности в Милане, Болонье, Брешии, Бергамо и Турине. Согласно полицейскому отчету, тогда арестовали 28 протестующих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила насилие и объявила о правительственной встрече в понедельник для обсуждения ситуации.

Беспорядки в Италии произошли на фоне протестов в соседней Франции, где в субботу сотни тысяч людей вышли на улицы из-за роста стоимости жизни и ухудшения государственных услуг.

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