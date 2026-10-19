В Румынии зафиксировали сильное землетрясение, толчки ощущались в Украине

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,8 в сейсмической зоне Вранча. Толчки ощущались в Бухаресте, а также на территории Молдовы и Украины.

Отмечается, что подземный толчок зафиксировали в 11:52 в понедельник. По данным Национального института физики Земли, эпицентр землетрясения находился в 46 км к юго-востоку от Брашова, в 53 км к юго-востоку от Сфинту-Георге, в 56 км к северу от Плоешти и в 64 км к югу от Бузеу.

«В сейсмической зоне Вранча зафиксировали землетрясение с ориентировочной магнитудой 4,8 и ориентировочной глубиной 76,5 км», — сообщили в институте.

Это самое сильное землетрясение, зафиксированное в Румынии за последние два года, после толчка магнитудой 5,4, произошедшего 16 сентября 2024 года в уезде Бузэу.

В 2026 году до сегодняшнего дня самым сильным землетрясением в стране был толчок магнитудой 4,5, произошедший 26 февраля в уезде Вранча.

Об этом сообщает Romania Journal.

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