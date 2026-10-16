Японія помилково попередила про землетрус магнітудою 9,9 — NDTV World

На Камчатському півострові в Росії стався землетрус магнітудою 7. Епіцентр поштовхів розташовувався приблизно за 123 км на південний захід від Вілючинська, а осередок залягав на глибині 140 км, повідомляє NDTV World з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Поштовхи зафіксували вдень

Сейсмічну подію зареєстрували близько 15:35 за місцевим часом. Одразу після землетрусу попередження про цунамі не оголошували. Національний центр попередження про цунамі США заявив, що небезпеки після поштовхів немає.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Помилкове сповіщення в Японії

Японське метеорологічне агентство помилково поширило раннє попередження, в якому оцінило магнітуду землетрусу в 9,9 та прогнозувало сильні поштовхи на значній частині країни. Водночас фактична оцінка агентства становила 6,9, зазначає видання з посиланням на дані BNO News.

Сейсмічно активний регіон

Камчатський півострів розташований у Тихоокеанському вогняному кільці — тектонічному поясі, що оточує більшу частину Тихого океану та вирізняється високою сейсмічною активністю. У липні минулого року землетрус магнітудою 8,8 біля узбережжя регіону спричинив цунамі, яке змило частину прибережного села в море.

Читай нас у