Молдова спростувала інформацію про ноту протесту Україні через інцидент на кордоні

Міністерство закордонних справ Молдови заперечило інформацію про нібито направлену Україні ноту протесту після інциденту за участю двох українських військових, які незаконно перетнули молдовський кордон під час переслідування громадянина України.

За наявною інформацією, двоє українських військових перетнули державний кордон Молдови на моторному човні, намагаючись затримати громадянина України, який утікав на молдовську територію.

Після інциденту голова парламентського комітету Молдови з питань національної безпеки Ліліан Карп заявив, що Кишинів направив Києву ноту протесту.

Однак у Міністерстві закордонних справ Молдови цю інформацію спростували. У відомстві пояснили, що врегулювання ситуації не передбачало надсилання офіційного дипломатичного документа.

«Міністерство закордонних справ зазначає, що вирішення цього випадку не передбачало надсилання ноти протесту. Відповідні питання обговорюються через інституційні канали комунікації між компетентними органами», — повідомили в МЗС Молдови.

Отже, за офіційною позицією молдовського зовнішньополітичного відомства, сторони обговорюють інцидент через відповідні інституційні канали, без направлення ноти протесту.

Ліліан Карп також зазначав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну фіксували кілька випадків незаконного перетину українськими громадянами державного кордону з Молдовою.

Водночас у нинішньому випадку МЗС Молдови уточнило, що дипломатичну ноту Україні не надсилали.

Про це повідомляє молдовське видання Timpul.

У Молдові затримали двох українських прикордонників, які, за даними молдовської сторони, перетнули державний кордон на моторному човні. Це сталося 15 жовтня поблизу села Голошниця, коли службовці намагалися затримати громадянина України. Місцева прокуратура вирішила порушити кримінальну справу через можливе незаконне перетинання кордону.

Молдовська сторона повернула Україні двох українських прикордонників, затриманих 15 жовтня під час переслідування ухилянта на річці Дністер.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив лист-реагування до Адміністрації Державної прикордонної служби України з вимогою провести службову перевірку інциденту на кордоні з Молдовою. Приводом стали публікації у ЗМІ про ушпиталення 49-річного киянина, який заявив про побиття та спробу його втопити з боку прикордонників під час спроби переплисти річку Дністер поблизу села Голошниця.

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