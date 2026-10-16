На Камчатском полуострове в России произошло землетрясение магнитудой 7. Эпицентр толчков находился примерно в 123 км к юго-западу от Вилючинска, а очаг залегал на глубине 140 км, сообщает NDTV World со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки зафиксировали днем

Сейсмическое событие зарегистрировали около 15:35 по местному времени. Сразу после землетрясения предупреждение о цунами не объявляли. Национальный центр предупреждения о цунами США заявил, что после толчков опасности нет.

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Ошибочное оповещение в Японии

Японское метеорологическое агентство по ошибке распространило раннее предупреждение, в котором оценило магнитуду землетрясения в 9,9 и прогнозировало сильные толчки на значительной части страны. В то же время фактическая оценка агентства составляла 6,9, отмечает издание со ссылкой на данные BNO News.

Сейсмически активный регион

Камчатский полуостров расположен в Тихоокеанском огненном кольце — тектоническом поясе, окружающем большую часть Тихого океана и отличающемся высокой сейсмической активностью. В июле прошлого года землетрясение магнитудой 8,8 у побережья региона вызвало цунами, которое смыло часть прибрежной деревни в море.

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