Na rosyjskim Półwyspie Kamczackim doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7. Epicentrum wstrząsów znajdowało się około 123 km na południowy zachód od Wiluczinska, a hipocentrum leżało na głębokości 140 km, informuje NDTV World, powołując się na Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne.

Wstrząsy zarejestrowano po południu

Zdarzenie sejsmiczne zarejestrowano około godziny 15:35 czasu lokalnego. Bezpośrednio po trzęsieniu ziemi nie ogłoszono ostrzeżenia przed tsunami. Amerykańskie Narodowe Centrum Ostrzegania przed Tsunami oświadczyło, że po wstrząsach nie ma zagrożenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Fałszywy alert w Japonii

Japońska Agencja Meteorologiczna omyłkowo wydała wczesne ostrzeżenie, w którym oszacowała magnitudę trzęsienia ziemi na 9,9 i prognozowała silne wstrząsy na znacznej części kraju. Jednocześnie faktyczna ocena agencji wynosiła 6,9, zaznacza publikacja, powołując się na dane BNO News.

Region aktywny sejsmicznie

Półwysep Kamczacki znajduje się w Pacyficznym Pierścieniu Ognia — pasie tektonicznym otaczającym znaczną część Oceanu Spokojnego i charakteryzującym się wysoką aktywnością sejsmiczną. W lipcu ubiegłego roku trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,8 u wybrzeży regionu wywołało tsunami, które zmyło do morza część nadmorskiej wsi.

Czytaj nas na