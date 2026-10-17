Straż Przybrzeżna USA uratowała 16 osób u wybrzeży Meksyku — Al Jazeera
Straż Przybrzeżna USA uratowała 16 osób po zatonięciu łodzi na Oceanie Spokojnym, około 225 km na zachód od meksykańskiego miasta Ensenada. Co najmniej 11 kolejnych osób uznaje się za zaginione, a akcja poszukiwawcza trwa.
Sygnał alarmowy nadszedł w nocy
Jak podaje Al Jazeera, sygnał Mayday z łodzi wpłynął około godziny 01:00 w piątek. Śmigłowiec ratunkowy dotarł w rejon po około dwóch godzinach, poinformował porucznik Straży Przybrzeżnej USA Santiago Tamburini.
Załoga, w której skład wchodził ratownik-pływak, wyciągała 16 osób z wody przez około półtorej godziny. Według meksykańskiego konsulatu wszyscy uratowani są obywatelami Meksyku.
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Poszkodowanych przewieziono do San Diego
Jednemu z ocalałych udzielana jest pomoc z powodu możliwego ugryzienia przez rekina, a dwie kolejne osoby są w stanie krytycznym, poinformowały władze. Uratowanych przetransportowano śmigłowcami do San Diego w USA, skąd przewieziono ich do szpitali. Meksykański konsulat w San Diego zaoferował im pomoc konsularną.
W poszukiwaniach uczestniczą dwa śmigłowce, samolot, kuter Straży Przybrzeżnej USA oraz okręt wojenny Marynarki Wojennej USA. W miejscu zatonięcia znaleziono jedynie szczątki łodzi. Pochodzenie, cel podróży i typ łodzi nie zostały dotąd ustalone.
Według Tamburiniego rejon ten jest znany jako możliwa trasa przemytników przewożących migrantów do USA. Jednocześnie pływają tam również statki rybackie i rekreacyjne, dlatego okoliczności, w jakich ludzie znaleźli się na morzu, pozostają niejasne.