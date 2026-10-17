Straż Przybrzeżna USA uratowała 16 osób po zatonięciu łodzi na Oceanie Spokojnym, około 225 km na zachód od meksykańskiego miasta Ensenada. Co najmniej 11 kolejnych osób uznaje się za zaginione, a akcja poszukiwawcza trwa.

Sygnał alarmowy nadszedł w nocy

Jak podaje Al Jazeera, sygnał Mayday z łodzi wpłynął około godziny 01:00 w piątek. Śmigłowiec ratunkowy dotarł w rejon po około dwóch godzinach, poinformował porucznik Straży Przybrzeżnej USA Santiago Tamburini.

Załoga, w której skład wchodził ratownik-pływak, wyciągała 16 osób z wody przez około półtorej godziny. Według meksykańskiego konsulatu wszyscy uratowani są obywatelami Meksyku.

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Poszkodowanych przewieziono do San Diego

Jednemu z ocalałych udzielana jest pomoc z powodu możliwego ugryzienia przez rekina, a dwie kolejne osoby są w stanie krytycznym, poinformowały władze. Uratowanych przetransportowano śmigłowcami do San Diego w USA, skąd przewieziono ich do szpitali. Meksykański konsulat w San Diego zaoferował im pomoc konsularną.

W poszukiwaniach uczestniczą dwa śmigłowce, samolot, kuter Straży Przybrzeżnej USA oraz okręt wojenny Marynarki Wojennej USA. W miejscu zatonięcia znaleziono jedynie szczątki łodzi. Pochodzenie, cel podróży i typ łodzi nie zostały dotąd ustalone.

Według Tamburiniego rejon ten jest znany jako możliwa trasa przemytników przewożących migrantów do USA. Jednocześnie pływają tam również statki rybackie i rekreacyjne, dlatego okoliczności, w jakich ludzie znaleźli się na morzu, pozostają niejasne.

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