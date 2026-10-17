Береговая охрана США спасла 16 человек после затопления лодки в Тихом океане примерно в 225 км к западу от мексиканского города Энсенада. Еще как минимум 11 человек считаются пропавшими без вести, поисковая операция продолжается.

Сигнал бедствия поступил ночью

Как сообщает Al Jazeera, сигнал Mayday с лодки поступил около 01:00 в пятницу. Спасательный вертолет прибыл в район примерно через два часа, сообщил лейтенант Береговой охраны США Сантьяго Тамбурини.

Экипаж, в состав которого входил спасатель-пловец, извлекал 16 человек из воды около полутора часов. По данным мексиканского консульства, все спасенные являются гражданами Мексики.

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Пострадавших доставили в Сан-Диего

Одному из выживших оказывают помощь из-за возможного укуса акулы, еще двое находятся в критическом состоянии, сообщили власти. Спасенных вертолетами доставили в Сан-Диего в США, откуда их перевезли в больницы. Мексиканское консульство в Сан-Диего предложило им консульскую помощь.

В поисках задействованы два вертолета, самолет, катер Береговой охраны США и боевой корабль ВМС США. В районе затопления обнаружили только обломки. Происхождение, пункт назначения и тип лодки пока не установлены.

По словам Тамбурини, этот район известен как возможный маршрут контрабандистов, перевозящих мигрантов в США. В то же время здесь также ходят рыболовные и прогулочные суда, поэтому обстоятельства пребывания людей в море остаются невыясненными.

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