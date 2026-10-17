Еврейский демократический совет Америки (JDCA) запустил в США рекламную кампанию в социальных сетях против представителей молодежных республиканских организаций Young Republicans. Ролики на платформах Meta посвящены сообщениям из Telegram-чатов, в которых были одобрительные упоминания Адольфа Гитлера и антисемитские тропы, сообщает Jerusalem Post.

В рекламе говорится о тысячах сообщений в групповом чате, где участники, в частности, обсуждали использование газовых камер против политических оппонентов. В видео также демонстрируются сообщения вроде «Я люблю Гитлера», которые Politico опубликовало в прошлом году в расследовании переписки лидеров молодежных республиканских групп из разных штатов.

Кампания для молодых избирателей

Кампания содержит фрагмент выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса. Реагируя на эти сообщения, он заявил, что не будут «отменять детей» за то, что они сделали что-то глупое в групповом чате. В другом фрагменте ведущий PBS предупреждает, что такие высказывания могут отражать риторику будущих лидеров Республиканской партии.

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Главная исполнительная директорка JDCA Хейли Сойфер заявила, что реклама должна напомнить молодым еврейским избирателям о, по ее оценке, опасном экстремизме Республиканской партии накануне промежуточных выборов. По словам представителя организации, стоимость кампании составляет около 300 тысяч долларов. Она направлена на еврейских избирателей в Огайо, Мичигане, Техасе, Джорджии, Северной Каролине и Айове, а также в избирательных округах в Палату представителей, которые Cook Political Report относит к конкурентным.

Реакция на разоблачение чатов

После публикации расследования Politico прекратили деятельность клуб молодых республиканцев Канзаса и общештатная организация молодых республиканцев Нью-Йорка. В то же время New York Young Republicans Club в Нью-Йорке продолжил работу и в декабре провел гала-вечер, на который пригласили белых националистов и людей, распространявших антисемитские теории заговора.

Один из молодых республиканцев, чье сообщение «Я люблю Гитлера» фигурировало в расследовании, отрицал антисемитизм и объяснил свои слова «темным чувством юмора». Вэнс также назвал такие сообщения «острыми, оскорбительными шутками». Представители Young Republicans не ответили на запрос журналистов о комментарии.

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