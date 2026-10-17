В Кении подтвердили четыре новых случая заражения вирусом Эбола штамма Бундибуджио, поэтому общее число подтвержденных случаев в стране выросло до семи. Среди новых пациентов — трое медиков, лечивших первого пациента в стране, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на Министерство здравоохранения Кении.

Новые случаи среди контактных лиц

Четвертым новым пациентом стал родственник первого инфицированного, который умер. По данным министерства, он находился на карантине с 6 октября. Трое медиков — двое мужчин в возрасте 29 и 35 лет и 32-летняя женщина — оказывали помощь первому пациенту 3 и 4 октября. На карантин их поместили 9 октября.

Все четыре новых пациента уже находились на карантине, когда у них появились симптомы и был установлен диагноз. Это первые известные случаи передачи инфекции внутри Кении после прибытия первого пациента из Конго 3 октября.

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Контакты пациента изолированы

Первый пациент болел в Конго около месяца, после чего добрался до Уганды на автомобиле и вылетел в Найроби. Он умер 5 октября. Министерство заявило, что в настоящее время нет признаков распространения вируса среди населения.

Второй и третий пациенты, о которых сообщалось ранее, находятся в стабильном состоянии и получают поддерживающее лечение. Из 130 контактных лиц 128 отследили и поместили на карантин — это 98,5%. В министерстве отметили, что этот показатель превышает глобальный ориентир в 85%, необходимый для разрыва цепи передачи инфекции. Поиски еще двух контактных лиц продолжаются.

Ограничения не вводили

Кенийские власти оценивают риск для населения как низкий и не вводили ограничений на поездки, торговлю или массовые собрания. Случаи в Кении связывают со вспышкой Эболы в Конго, где, согласно приведенным данным, зафиксировали более 9 тысяч случаев заражения и более 4 тысяч смертей. Для штамма Бундибуджио нет одобренных вакцин или методов лечения.

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