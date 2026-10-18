Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что предложение Тегерана Соединённым Штатам открыть Ормузский пролив в течение семи дней остаётся в силе. Об этом 18 октября сообщает Asharq Al-Awsat.

Условия Тегерана

По словам Арагчи, Вашингтон должен принять условия Ирана. Министр сообщил об этом иранским СМИ.

Ормузский пролив является стратегической водной артерией. Арагчи сказал, что в случае согласия США на условия Тегерана пролив могут открыть в течение шести дней.

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Переговоры на седьмой день

На седьмой день после принятия условий Ирана должны возобновиться переговоры между Соединёнными Штатами и Ираном, заявил глава иранского МИД.

Таким образом, озвученное Тегераном предложение предусматривает открытие пролива и последующее возобновление контактов между американской и иранской сторонами.

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