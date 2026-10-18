Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi oświadczył, że propozycja Teheranu skierowana do Stanów Zjednoczonych, dotycząca otwarcia Cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni, pozostaje aktualna. 18 października poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Warunki Teheranu

Według Araghchiego Waszyngton musi zaakceptować warunki Iranu. Minister przekazał to irańskim mediom.

Cieśnina Ormuz jest strategicznym szlakiem wodnym. Araghchi powiedział, że jeśli USA zgodzą się na warunki Teheranu, cieśnina może zostać otwarta w ciągu sześciu dni.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Negocjacje siódmego dnia

Siódmego dnia po zaakceptowaniu warunków Iranu powinny zostać wznowione negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, jak przekazał szef irańskiego MSZ.

Tym samym przedstawiona przez Teheran propozycja przewiduje otwarcie cieśniny, a następnie wznowienie kontaktów między stroną amerykańską i irańską.

Czytaj nas na