肯尼亚确认新增4例本迪布焦型埃博拉病毒感染病例，使该国确诊病例总数增至7例。据Cyprus Mail报道，援引肯尼亚卫生部消息，新患者中包括3名曾治疗该国首名患者的医务人员。

密切接触者中出现新病例

第4名新增患者是首名感染者的亲属，首名感染者已死亡。卫生部表示，此人自10月6日起一直处于隔离状态。3名医务人员——两名分别为29岁和35岁的男性，以及一名32岁女性——曾于10月3日和4日为首名患者提供医疗救治。他们于10月9日被隔离。

4名新增患者在出现症状并被确诊时均已处于隔离状态。这是自首名患者于10月3日从刚果抵达后，已知的首批在肯尼亚境内发生传播的病例。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

患者接触者已被隔离

首名患者在刚果患病约一个月，随后乘汽车抵达乌干达，并乘飞机前往内罗毕。他于10月5日死亡。卫生部表示，目前没有迹象表明病毒正在人群中传播。

此前报道的第2名和第3名患者情况稳定，正在接受支持性治疗。在130名接触者中，128人已被追踪并隔离，占98.5%。卫生部指出，这一比例超过了切断感染传播链所需的85%全球基准。对另外两名接触者的寻找仍在继续。

未实施限制措施

肯尼亚当局评估认为，对民众的风险较低，未对旅行、贸易或大型集会实施限制。肯尼亚的病例与刚果暴发的埃博拉疫情有关；根据所引述的数据，刚果已记录超过9000例感染和4000多例死亡。本迪布焦型病毒尚无获批的疫苗或治疗方法。

关注我们在