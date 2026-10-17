以色列总理本雅明·内塔尼亚胡呼吁，不要急于对有关约旦河西岸一批欧洲外交官可能遇袭的报道下结论。外交官表示，他们周六遭到蒙面的极端主义犹太定居者袭击。

据《耶路撒冷邮报》报道，总理办公室强调，对外交官实施暴力不可接受，但严重指控需要有令人信服的证据。该办公室呼吁谨慎对待有关蒙面以色列人参与该事件的报道。

总理办公室声明

内塔尼亚胡办公室表示，在他们看来，有关该事件的报道是在一年一度橄榄收获期间，针对抹黑以色列以及犹地亚和撒马利亚犹太居民的协调行动背景下出现的。该办公室还表示，未来几天可能会出现新的指控，而在证据得到全面核实之前，仓促下结论造成的声誉损害可能已经形成。

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官员反应

以色列国防军前总参谋长、亚沙尔党领导人加迪·艾森科特称疑似袭击者为“犹太恐怖分子”，并将约旦河西岸的暴力浪潮归咎于政府。

以色列外交部长吉德翁·萨尔谴责以色列骚乱参与者在泰贝地区实施的暴力行为，并表示其部门正与受该事件影响国家的大使保持联系。他补充说，外交官的访问事先未与以色列国防军协调。

比利时外交部长马克西姆·普雷沃表示，比利时将继续寻求对暴力行为责任人及其支持者实施制裁。以色列国防军表示，军方人员未抵达现场，因为那里没有士兵；相关报告被送至一个旅的作战室，该作战室负责接收安全部门工作人员而非平民的请求。

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