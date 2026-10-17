Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал не спешить с выводами относительно сообщений о возможном нападении на группу европейских дипломатов на Западном берегу Иордана. Дипломаты заявили, что в субботу на них напали еврейские поселенцы-экстремисты в масках.

Как сообщает Jerusalem Post, в офисе премьера подчеркнули, что насилие против дипломатов неприемлемо, однако серьезные обвинения требуют убедительных доказательств. Там призвали с осторожностью относиться к сообщениям о причастности к инциденту израильтян в масках.

Заявление офиса премьера

В офисе Нетаньяху заявили, что сообщения об инциденте появились, по их мнению, на фоне скоординированной кампании по дискредитации Израиля и еврейских жителей Иудеи и Самарии во время ежегодного сбора оливок. Там также предположили, что в ближайшие дни могут появиться новые обвинения, а репутационный ущерб от преждевременных выводов может быть нанесен до полной проверки доказательств.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакции чиновников

Бывший начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля и лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот назвал предполагаемых нападавших «еврейскими террористами» и возложил на правительство ответственность за волну насилия на Западном берегу Иордана.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил насилие со стороны израильских участников беспорядков в районе Тайбе и сообщил, что его ведомство контактирует с послами стран, которых касается инцидент. Он добавил, что визит дипломатов не был заранее скоординирован с Армией обороны Израиля.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его страна и дальше будет добиваться санкций против ответственных за насилие и тех, кто их поддерживает. Армия обороны Израиля сообщила, что военные не прибыли на место, поскольку там не было солдат, а сообщение поступило в оперативную комнату бригады, предназначенную для обращений от сотрудников служб безопасности, а не гражданских лиц.

Читай нас в