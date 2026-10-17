Premier Binjamin Netanjahu zaapelował, by nie wyciągać pochopnych wniosków w sprawie doniesień o możliwym ataku na grupę europejskich dyplomatów na Zachodnim Brzegu Jordanu. Dyplomaci oświadczyli, że w sobotę zostali zaatakowani przez zamaskowanych ekstremistycznych żydowskich osadników.

Jak podaje Jerusalem Post, biuro premiera podkreśliło, że przemoc wobec dyplomatów jest niedopuszczalna, jednak poważne oskarżenia wymagają przekonujących dowodów. Zaapelowano tam o ostrożność wobec doniesień o udziale w incydencie zamaskowanych Izraelczyków.

Oświadczenie biura premiera

W biurze Netanjahu oświadczono, że doniesienia o incydencie pojawiły się, ich zdaniem, na tle skoordynowanej kampanii dyskredytowania Izraela i żydowskich mieszkańców Judei i Samarii podczas corocznych zbiorów oliwek. Zasugerowano tam również, że w najbliższych dniach mogą pojawić się nowe oskarżenia, a szkody wizerunkowe wynikające z przedwczesnych wniosków mogą zostać wyrządzone przed pełnym zbadaniem dowodów.

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Reakcje urzędników

Były szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela i lider partii Jaszar, Gadi Eisenkot, nazwał domniemanych napastników „żydowskimi terrorystami” i obarczył rząd odpowiedzialnością za falę przemocy na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Sa’ar potępił przemoc ze strony izraelskich uczestników zamieszek w rejonie Tajbe i poinformował, że jego resort kontaktuje się z ambasadorami państw, których dotyczy incydent. Dodał, że wizyta dyplomatów nie została wcześniej skoordynowana z Siłami Obronnymi Izraela.

Minister spraw zagranicznych Belgii Maxime Prévot oświadczył, że jego kraj nadal będzie zabiegał o sankcje wobec osób odpowiedzialnych za przemoc i tych, którzy je wspierają. Siły Obronne Izraela poinformowały, że wojskowi nie przybyli na miejsce, ponieważ nie było tam żołnierzy, a zgłoszenie trafiło do pokoju operacyjnego brygady przeznaczonego do przyjmowania zgłoszeń od pracowników służb bezpieczeństwa, a nie cywilów.

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