摩纳哥签署了欧洲委员会关于没收犯罪资产的议定书

2026年10月14日，摩纳哥签署了《欧洲委员会华沙公约》的附加议定书，该议定书对犯罪所得的查明、冻结和没收规则进行了现代化调整， 特别是考虑到加密货币和数字资产的普及。

签字仪式在斯特拉斯堡举行的欧洲委员会年度网络犯罪会议“Octopus Conference”期间举行。

摩纳哥成为首批在开幕当天签署该文件的八个欧洲委员会成员国之一。该组还包括格鲁吉亚、希腊、匈牙利、卢森堡、黑山、圣马力诺和英国。 欧盟也是首批签署方之一。

该议定书旨在扩大各国打击非法资产的能力。具体而言，它允许没收与更广泛犯罪活动相关的财产，在某些情况下甚至无需定罪即可没收。 此外，该文件还规定，为防止资产被隐匿，可在不事先通知相关方的情况下紧急冻结或扣押资产。

此外，各缔约国应设立专门机构来管理被扣押的资产，并须在三天内对紧急请求作出回应。

此次签署正值摩纳哥担任欧洲委员会部长委员会轮值主席国之际。该公国目前也在努力从反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的“灰色名单”中除名。

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