Монако підписало протокол Ради Європи щодо конфіскації злочинних активів

0:00 / 0:00

Монако 14 жовтня 2026 року підписало додатковий протокол до Варшавської конвенції Ради Європи, який модернізує правила виявлення, заморожування та конфіскації доходів від злочинної діяльності, зокрема з урахуванням поширення криптовалют і цифрових активів.

Церемонія відбулася у Страсбурзі під час щорічної конференції Ради Європи з кіберзлочинності Octopus Conference.

Монако стало однією з перших восьми держав — членів Ради Європи, які підписали документ у день відкриття. До цієї групи також увійшли Грузія, Греція, Угорщина, Люксембург, Чорногорія, Сан-Марино та Велика Британія. Серед перших підписантів був і Європейський Союз.

Протокол передбачає розширення можливостей держав у боротьбі з незаконними активами. Зокрема, він дозволяє конфісковувати майно, пов'язане з ширшим колом злочинної діяльності, а в окремих випадках — без обвинувального вироку. Також документ передбачає можливість термінового заморожування або арешту активів без попереднього повідомлення зацікавлених осіб, щоб запобігти їх приховуванню.

Крім того, держави мають створювати спеціалізовані органи для управління арештованими активами та відповідати на термінові запити протягом трьох днів.

Підписання відбулося на тлі головування Монако в Комітеті міністрів Ради Європи. Князівство також працює над виходом із «сірого списку» Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Читайте також:

Зеленський пообіцяв розкрити, що стало відомо про так звану справу Монако.

Монако почало вичищати з банків багатих росіян.

Слідство перевіряє версію про причетність кол-центрів до підриву Вадима Єрмолаєва в Монако.

Читай нас у