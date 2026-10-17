Monako podpisało protokół Rady Europy w sprawie konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa

W dniu 14 października 2026 r. Monako podpisało protokół dodatkowy do Konwencji Warszawskiej Rady Europy, który unowocześnia zasady wykrywania, zamrażania i konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej, w szczególności z uwzględnieniem upowszechnienia się kryptowalut i aktywów cyfrowych.

Ceremonia odbyła się w Strasburgu podczas corocznej konferencji Rady Europy poświęconej cyberprzestępczości – Octopus Conference.

Monako znalazło się wśród pierwszych ośmiu państw członkowskich Rady Europy, które podpisały dokument w dniu otwarcia. Do tej grupy należały również Gruzja, Grecja, Węgry, Luksemburg, Czarnogóra, San Marino i Wielka Brytania. Wśród pierwszych sygnatariuszy znalazł się również Unia Europejska.

Protokół przewiduje rozszerzenie możliwości państw w walce z nielegalnymi aktywami. W szczególności pozwala on na konfiskatę mienia związanego z szerszym zakresem działalności przestępczej, a w niektórych przypadkach – nawet bez wyroku skazującego. Dokument przewiduje również możliwość pilnego zamrożenia lub zajęcia aktywów bez uprzedniego powiadamiania zainteresowanych osób, aby zapobiec ich ukryciu.

Ponadto państwa mają obowiązek tworzyć wyspecjalizowane organy do zarządzania zajętymi aktywami oraz odpowiadać na pilne wnioski w ciągu trzech dni.

Podpisanie dokumentu miało miejsce w okresie, gdy Monako sprawowało przewodnictwo w Komitecie Ministrów Rady Europy. Księstwo pracuje również nad wyjściem z „szarej listy” Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

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